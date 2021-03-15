Токио, , 12:00 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota расширил линейку силовых агрегатов и географию продаж кроссовера Corolla Cross. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь японский кроссовер продаётся в Бразилии. Здесь он получил леворульную модификацию и новые двигатели. Стоимость его на 16% дороже, чем у одноимённого седана, а двигатели могут работать не только на бензине, но и на этаноле.

Собрано авто на платформе TNGA-C. Машина имеет переднюю подвеску типа McPherson и упрощенную заднюю балку. Модель для Южной Америки комплектуется двухлитровым атмосферным мотором Dynamic Force с непосредственным впрыском. Производительность бензинового двигателя составляет 169 л. с. (210 Нм). При этом на этаноле максимальная мощность силового агрегата увеличивается до 177 «лошадей».

Также в моторной линейке присутствует гибридная версия мощностью 122 л. с. Этот силовой агрегат состоит из безнаддувного двигателя объёмом 1,8 л и электродвижка.

Ранее компания Toyota запатентовала в РФ спортивную 249-сильную версию кроссовера Highlander с приставкой XSE. Модель получила жёсткую подвеску, оригинальные амортизаторы и доработанный электроусилитель руля.

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