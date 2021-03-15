Тандынский район, Тува, , 11:57 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летнего подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, дело открыто по статье «убийство».

Известно, что ученик 10 класса школы села Бай-Хаак ушёл на занятия утром 13 марта. По данным правоохранителей, в школу он так и не пришёл.

«Был одет: спортивная шапка серого цвета, куртка красного цвета, школьные брюки темно-синего цвета, ботинки черного цвета. При себе имел рюкзак школьный красного цвета, сотовый телефон марки «Samsung J2», денежные средства в размере 150 рублей», — отметили в ведомстве.

Полиция и спасатели в настоящее время продолжают поиски. В ближайшее время будут допрошены учителя и учащиеся школы, а также друзья и знакомые. Всех граждан, знающих что-либо о происшествии и местонахождении пропавшего просят откликнуться.

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