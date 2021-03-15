Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Великобритания и США ограничили экспорт вакцин от COVID-19 в страны Евросоюза. Однако отвечать той же монетой Брюсселю вовсе не стоит. Об этом в эфире SVT заявил Ричарда Бергстрёма, отвечающий за вакцинацию жителей Швеции.

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Согласно правилам, действующим в Великобритании, вся вакцина, производимая на британской территории, должна в первую очередь предоставляться британцам. В свою очередь Бергстрём отметил, что подобное обсуждение вначале имело место и среди членов стран ЕС, но такие требования были отклонены довольно быстро.

«Еврокомиссия не поддержала идею создания системы, при которой вакцина, произведенная в Европе, хранится в ЕС. Это было очень короткое обсуждение. Мы задали вопрос, и через неделю пришел ответ: нет, нам нельзя принимать такую позицию», — отметил Бергстрём.

Ведущая попыталась узнать у Бергстрёма, стоит ли Швеции закрыть торговые границы и не поставлять вакцину в Великобританию, если Соединенное королевство не хочет делиться вакциной со Швецией. То же самое делают США.

«Но то, что мы, как бы из принципа «око за око», закроем наши границы, совершенно неправильно. На них скорее нужно оказывать моральное давление и заявить на самом высоком дипломатическом уровне, что так делать нельзя», — объяснил Бергстрём.