Ставрополь, 15 марта 2021, 11:55 — REGNUM Отправка правительства Ставропольского края в отставку — это не столько ответ на арест вице-премьера Александра Золотарева, уличенного во взятках, сколько попытка губернатора Владимира Владимирова доказать, что он владеет ситуацией в крае. Однако многие расценили ее как «политическую конвульсию». Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Сергей Кулагин.
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Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в аэропорту Ставрополя был задержан при попытке вылететь из региона первый вице-премьер Александр Золотарев. Ему предъявлены обвинения в нескольких эпизодах взяток. Суд арестовал его на два месяца.
В связи с этим событием утром на планерке 15 марта губернатор края Владимир Владимиров объявил об отставке правительства.
Напомним, на днях Генпрокуратура РФ назвала Ставропольский край в числе десяти субъектов России, в которых в 2020 году было зафиксировано наибольшее количество фактов взяток.
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