Ставрополь, , 11:55 — REGNUM Отправка правительства Ставропольского края в отставку — это не столько ответ на арест вице-премьера Александра Золотарева, уличенного во взятках, сколько попытка губернатора Владимира Владимирова доказать, что он владеет ситуацией в крае. Однако многие расценили ее как «политическую конвульсию». Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Сергей Кулагин.

«Главой региона предпринята попытка купировать негативную повестку связанную с запредельным уровнем коррупции в высших эшелонах власти Ставрополья. Здесь важно отметить что Владимиров в соответствии с уставом Ставропольского края является председателем правительства региона, в связи с чем подобный имиджевый ход — отправка собственной команды в отставку — выглядит как правовой казус. Отправляет правительство отставку при этом полномочия председателя сохраняет, так же, как и сохраняет должность главы региона.

Подобная попытка показать общественности что он лично владеет ситуацией и держит ее на контроле для общественности региона расценена как политическая конвульсия в условиях сложившийся политической конфигурации в регионе», — заявил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в аэропорту Ставрополя был задержан при попытке вылететь из региона первый вице-премьер Александр Золотарев. Ему предъявлены обвинения в нескольких эпизодах взяток. Суд арестовал его на два месяца.

В связи с этим событием утром на планерке 15 марта губернатор края Владимир Владимиров объявил об отставке правительства.

Напомним, на днях Генпрокуратура РФ назвала Ставропольский край в числе десяти субъектов России, в которых в 2020 году было зафиксировано наибольшее количество фактов взяток.

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