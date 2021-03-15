Нью-Дели, , 12:09 — REGNUM Контроль США над своими внешними поставками может поставить под угрозу выпуск антикоронавирусных вакцин по всему миру, считают два ведущих производителя вакцин в Индии. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Исполнительный директор фармацевтической компании Biological E Махима Датла отметила, что поставщики в США предупредили о вероятном невыполнении зарубежных заказов из-за применения руководством страны закона о военном производстве. Об использовании этого закона в конце 2020 года заявил Джо Байден, который тогда бы кандидатом в президенты США.

По словам Датлы, применение такого закона и затруднит расширение масштабов производства антикоронавирусных вакцин, и чрезвычайно помешает выпуску прочих вакцин. Она подчеркнула, что мировому сообществу следует срочно вмешаться в ситуацию.

Дело в том, что для производства вакцин нужны определённые пластмассы, а их выпускает ограниченное количество предприятий. О возможных сложностях в связи с этим предупредил исполнительный директор Serum Institute Адар Пунавалла. Эта индийская компания — крупнейший в стране производитель американской вакцины Novavax.

«Мы говорим о том, чтобы иметь свободный глобальный доступ к вакцинам, но если мы не сможем вывезти сырье из США, это станет серьезным ограничивающим фактором», — сказал Пунавалла.

Комании Biological E и Serum Institute выпускают на территории Индии прививки AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Напомним, власти США приняли закон о военном производстве в 1950 году. Он фактически принуждает частные компании работать на государство в экстренных случаях.