Стокгольм, , 17:44 — REGNUM Для шведских властей по-прежнему трудно установить дату, когда в стране будут вакцинированы от COVID-19 все люди старше 70 лет. Об этом глава отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эмма Спак заявила в эфире телеканала SVT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Многие люди старше 70 лет живут изолированно и избегают контактов с другими людьми, отметила ведущая, задавая вопрос. Перед этим Спак отметила, что в ряде ленов Швеции уже началась вакцинация граждан в промежутке 70−80 лет.

«Привьют ли людей 70+ до конца апреля?» — уточнила ведущая.

«Сейчас очень сложно давать такие обещания», — ответила Спак.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции рассказали о передвижениях жителей Северной Европы в ходе пандемии

Читайте развитие сюжета: В Швеции призвали не устраивать «торговых войн» из-за вакцины