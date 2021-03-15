Стокгольм, , 11:56 — REGNUM 15 марта Агентство общественного здравоохранения Швеции опубликовало основанную на данных оператора Telia статистику перемещений жителей Швеции, а также Дании, Норвегии и Финляндии во время пандемии коронавируса. Как оказались, жители Швеции к советам властей прислушались и меньше путешествовали по стране, чего нельзя сказать о других странах. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

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Согласно данным оператора, шведы в значительной части совершали меньше поездок, чем в Дании, Норвегии и Финляндии. Статистика показывает, что Дания является страной Северной Европы, где жизнь во многом протекала обычно.

В то же время Кристофер Агрен, руководитель отдела Data Insights в Telia, заявил в интервью SvD, что цифры не следует интерпретировать слишком прямолинейно, потому что они не говорят о том, насколько хорошо граждане соблюдали социальную дистанцию или избегали скоплений людей.

Еще одно важное различие между Швецией и соседними странами заключается в том, что датчане, финны и норвежцы на начальном этапе, в марте и апреле 2020 года, оставались дома в гораздо большей степени, чем в Швеции. В начале пандемии три страны приняли более жесткие меры, чем Швеция.

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