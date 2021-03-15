Сеул, , 11:54 — REGNUM В период с марта по май 2021 года производство куриных яиц в Южной Корее может сократиться на 17%, а стоимость яиц, напротив, увеличиться до 68% из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института экономики сельского хозяйства (KREI).

По состоянию на 12 марта, средняя потребительская цена упаковки из 30 яиц составляла 7 633 вон (~$6,7), что на 24% дешевле, чем месяц назад, но на 44,7% дороже, чем год назад.

Согласно отчёту экспертов, количество кур на фермах сократится за три месяца на 8,7% до 66,1 млн голов. В результате производство яиц сократится на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 37,6 млн штук.

В случае прекращения появления новых очагов птичьего гриппа нормализация производства яиц начнётся в июне и завершится в сентябре.

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