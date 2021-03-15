Воронеж, , 11:48 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 15 марта. Накануне, 14 марта, сообщалось о 232 новых носителях инфекции.

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За месяц, с 15 февраля, прирост носителей коронавируса в Воронежской области сократился почти на треть — тогда за сутки было подтверждено 356 случаев.

Всего за период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 71 814 человек, выздоровели 66 126.

Ежесуточно в регионе растёт число жертв коронавируса — за минувшие сутки зарегистрировано 12 смертей, всего в регионе скончались 2 537 пациентов с подтверждённым COVID-19.