Москва, , 11:52 — REGNUM Не исключено, что к 2100 году климат в России существенно изменится. Об этом 15 марта заявил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Комментируя исследование китайский ученых, которые пришли к выводу, что к 2100 году на территории России шесть месяцев будет царить высокая температура, глава Гидрометцентра РФ заявил, что не исключает подобного развития событий.

«Это один из возможных сценариев. Сценариев очень много. Они есть и у нас относительно сценариев развития климатических трендов. Такие расчёты проводятся. Но это не прогноз, это возможный сценарий развития событий. Связан он с накоплением парниковых газов в атмосфере. Все эти расчеты выполняются не только у нас, но и в других странах. Что касается готовности, да, надо быть готовым к изменениям климата», — сказал Борщ.

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