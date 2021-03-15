Джакарта, , 11:47 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей страны с Балийским Новым годом и Днём Тишины, сообщает Kompas.

Поздравления президента были переданы через его аккаунты в социальных сетях: Twitter, Facebook и Instagram.

«В тишине мы глубоко погружаемся в наши сердца, созерцая дар жизни от Создателя. Тогда гнев, негодование и зависть исчезнут. И мы поднимемся, полные энтузиазма и оптимизма», — написал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии усилила безопасность туристических зон на Бали во время проведения Балийского Нового года.

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