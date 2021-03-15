Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 39 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 15 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 22 086 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 39.

Победил болезнь 20 181 человек, из них за сутки выписаны 33 пациента. Доля выздоровевших составляет 91,4%. В Чувашии диагноз COVID-19 официально поставлен в настоящее время 788 пациентам.

Также в Чувашии умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 1117.

Отметим, что ранее в культурно-выставочном центре «Радуга» для медицинских работников состоялась экскурсия по выставке «Парижский улей глазами Маревны» и мастер-класс по технике рисования натюрморта в стиле кубизма.