Москва, , 11:47 — REGNUM За всё время военной операции в Сирии Вооружённые силы России потеряли более ста человек. Об этом сегодня, 15 марта, в ходе круглого стола в Государственной думе РФ заявил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В Сирии погибло 112 российских военнослужащих», — уточнил он.

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Как сообщало иа, Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что операция в Сирии продемонстрировала всему миру возможности новейшего российского оружия и служит ярким примером эффективного применения боевой авиации и флота. За время операции самолёты ВКС России выполнили 40 тысяч вылетов, а корабли и подводные лодки ВМФ совершили к берегам Сирии почти 200 боевых походов. Было уничтожено порядка 122 тысяч объектов террористов и более 133 тысяч боевиков, освобождены полторы тысячи населённых пунктов.

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