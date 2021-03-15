Петропавловск-Камчатский, , 11:47 — REGNUM К Камчатке подходит очередной циклон с Тихого океана. Атмосферный вихрь окажет влияние на погоду в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Усть-Большерецком, Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском районах и Алеутском муниципальном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По данным синоптиков, 16 и 17 марта ожидаются умеренные осадки, местами сильные, а также метель. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

«В результате выпадения осадков и перепада температур прогнозируются гололедица, снежные перемёты и ограничение видимости на трассах. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Спасатели призывают жителей края во время действия циклона быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим», — обратились спасатели к населению края.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России весной ожидается повышение уровня воды в реках выше нормы. Об этом 15 марта заявил директор Гидрометцентра России Сергей Борщна пресс-конференции в Москве. По словам эксперта, интенсивное половодье ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке.