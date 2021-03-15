Ярославль, 15 марта, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Ярославский «Шинник» практически потерял шансы остаться в Футбольной национальной лиге и по итогам сезона впервые в своей истории попадает в Профессиональную футбольную лигу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Стадион «Шинник»

14 марта ярославский клуб проиграл ФК «Нижний Новгород», потерпев седьмое поражение подряд. Сейчас команда находится на последнем месте в турнирной таблице с 16 очками. От «зоны невылета» её отделяет 18 очков. В оставшихся 12 матчах ликвидировать разрыв можно только вследствие чуда — для этого ярославцы должны выиграть минимум 9 матчей при условии, что их соперники будут только проигрывать.

Ярославский футбольный клуб не имеет титульного спонсора. Он финансируется фактически за счёт регионального бюджета через налоговые льготы предприятиям-спонсорам. Согласно решению Ярославской областной думы, они освобождаются от налога на сумму спонсорской помощи «Шиннику». Таким образом в год клубу поступает около 250 миллионов рублей в год.

Что происходит с клубом, каковы шансы на возрождение и нужен ли он вообще Ярославской области — об этом корреспондент ИА REGNUM поговорил с бывшим пресс-атташе клуба и директором по развитию «Шинника» Валерием Блохиным.

Что происходит с «Шинником»? Насколько закономерен этот результат?

Валерий Блохин: На самом деле, как ни парадоксально, но сложно понять, что происходит. Потому что по составу команда — не последнего места, далеко не последнего. По составу — это середина турнирной таблицы первой лиги. А по факту, видимо, со всеми сменами руководств непонятными, управленческими решениями тренерского штаба — по факту шансов, конечно, уже нет. И все последние матчи, они показывают, что деградация идёт полнейшая.

Вылет во второй дивизион — что это означает?

Валерий Блохин: Команда образована в 1957 году. Мы всегда гордились, что «Шинник» никогда не опускался ниже первого дивизиона и несколько раз выходил в премьер-лигу. Выход во второй дивизион — равнозначно закрыть клуб и начать с нуля. Есть такие примеры — «Ротор» Волгоград, другие команды. Ниже второго дивизиона только коллективы физкультуры. У кого есть деньги, у кого есть желание — они несколько лет поднимаются оттуда. У кого нет — во второй лиге. На сегодняшний день ярославский футбол похоронили.

Что привело к такому положению клуба?

Валерий Блохин: В футболе на сегодняшний день первая составляющая успеха — это финансирование, вторая — грамотное управление. Финансирование, со слов людей, которых я знаю, недостаточное, чтобы решать какие-то серьёзные задачи. Управление, видимо, тоже. Разваливаться это всё достаточно давно начало. Предыдущий руководитель клуба у нас из пляжного футбола. Сейчас он принял на себя весь негатив, ушёл. Но нового руководителя не нашли. Оставили, если я не ошибаюсь, Валерия Петровича Фролова, который всю жизнь в клубе, но он не способен к каким-то серьёзным решениям. Инвестора нового не привели, тренер, видимо, оказался не совсем. Вот такая совокупность факторов. Это очевидно, по-моему, для всех. Моё личное мнение, что со времён Анатолия Лисицына, который действительно думал о поиске спонсоров, денег — с того времени худо ли, бедно ли, всё равно началась деградация. Клуб не обрёл титульного спонсора. Ни один нормальный футбольный клуб за счёт областного бюджета, тем более такого региона, не самого сильного финансово, он не существует. Все, кто пытался управлять клубом, говорили, что приведут хорошего спонсора — никто его не привёл. А это как в коммунизме. Ничьё — оно и есть ничьё. Николай Тонков (бизнесмен, президент клуба в 1999—2006 годах — ИА REGNUM), который был собственником, он драл руководство клуба в три шкуры. Лисицын был болен футболом и хоккеем и поэтому тоже спрашивал. А с тех пор такое ощущение, что оно ничьё, оно совхозное. Не за два, не за три года, но за несколько лет всё равно докатились.

Какие последствия могут быть вылета во вторую лигу или полного закрытия клуба для города? Велика ли потеря?

Валерий Блохин: Нет. Абсолютно. Я в 2009 или 2010 году ушёл из клуба, а до этого мы собирали по 15−20 тысяч болельщиков. Мы с полной уверенностью утверждали, что клуб — это социальный проект для региона. Что его закрытие, его умирание будет ударом по социальной составляющей, что это нужно людям, нужно болельщикам. Сейчас я могу сказать, что на огромный стадион, который вмещает 22 тысячи болельщиков, ходит меньше тысячи болельщиков, двести, триста, четыреста человек. Когда шли последние трансляции — рейтингов у них не было никаких. На сегодняшний день клуб в Ярославле нужен буквально нескольким сотням людей. Никаких серьёзных последствий ни для социальной напряжённости, ни для властей, ни для людей, к сожалению, не будет. Несмотря на то, что это память. Это один из брендов — больше 50 лет. Можно было бы из этого что-то сделать, при грамотном подходе, при грамотном управлении — можно было бы всё это возродить. В своё время интерес тоже умирал, но когда мы стали показывать результаты, мы стали заботиться о болельщиках, начали рекламную кампанию проводить — люди пришли. По несколько тысяч человек стало ходить, телевидение заинтересовалось, стали показывать. На сегодняшний день ничего нет. Сейчас это заметят пара журналистов и несколько сотен болельщиков, ну, ветераны в лучшем случае.

А центр подготовки юных футболистов «Шинник»? Он как? Может он существовать без клуба?

Валерий Блохин: Может. Если сравнить, например, с «Локомотивом» хоккейным, детишек отводят в детскую команду, видя, как играет взрослая. И это порождает интерес. Зачем вести в «Шинник»? Есть другие секции — городки, стрельба из лука, спортивное ориентирование. Можно вести куда угодно. В хоккейном «Локомотиве» бьются за самые высокие места, и в основной команде ребята, которые воспитаны в Ярославле. В «Шиннике» такого практически нет. Уже давно. Поэтому клуб сам по себе, спортивная школа сама по себе. Оно может существовать без проблем, только куда? Куда ты должен выходить? Я знаю много таких людей: «Ты кто? Я воспитанник детской футбольной школы «Шинник». И всё, дальше некуда.