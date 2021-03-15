Санкт-Петербург, 15 марта, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки зафиксировали незначительное снижение темпов распространения коронавируса на фоне растущей смертности. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи

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Так, за последние сутки в городе зафиксировали 933 новых случая заражения, что всего на четыре случая меньше, чем днем ранее.

Всего за время пандемии в Петербурге вирус подхватили 381 518 человек, судя по официальной статистике. Выздоровели от COVID-19 за это же время 329 952 петербуржца, включая 684 выписанных за последние сутки.

Смертность при этом за сутки выросла на 21% — с 37 до 45 случаев.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли еще у 9437 человек, за все время пандемии в стране зафиксировали 4 400 045 случаев заражения.