Чита, , 11:46 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, принято решение о снятии режима изоляции во всех социальных учреждениях региона. Как сообщает сегодня, 15 марта, пресс-служба правительства региона, проживающие и персонал возвращаются к прежнему образу жизни.

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В стационарных учреждениях соцобслуживания продолжаются профилактические мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции. Директора детских центров и домов-интернатов для пожилых и инвалидов по прежнему особое внимание уделяют прохождению ежедневного фильтра и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. По словам заместителя председателя краевого правительства Инны Щегловой, в соцучреждениях привиты от коронавируса 91% проживающих и 46% сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 15 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 101 человек, причём 250 из них обнаружили за выходные дни (13−14 марта 2021 года).

С 2020 года в режиме изоляции работали 54 забайкальских учреждения, из которых 20 — для граждан пожилого возраста и инвалидов, 34 — детских учреждения.

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