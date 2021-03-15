Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались семь пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли пять женщин в возрасте от 62 до 83 лет и двое мужчин в возрасте 79 лет и 81 года. У всех имелись хронические заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 3 315 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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