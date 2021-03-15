Иерусалим, , 11:49 — REGNUM Общее число скончавшихся от COVID-19 в Израиле 14 марта превысило 6000 человек, но министр здравоохранения Юлий Эдельштейн поклялся, что в свете «чуда вакцинации» никаких новых ограничений на праздник Песах введено не будет. Об этом сообщает Jerusalem Post 14 марта со ссылкой на заявление министра.

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Плохая новость о том, что с начала пандемии в стране умерли 6 008 человек, пришла вместе с хорошей новостью о том, что уровень заражения продолжает снижаться.

Он также объявил, что со следующей недели система быстрого тестирования позволит тем, кто не привит от COVID-19 и не выздоровел от него, получить временный зеленый паспорт (в отличие от «постоянного», который есть у привитых или выздоровевших).

Согласно действующим правилам, доступ в ряд мест, включая культурные и спортивные мероприятия, спортивные залы и крытые рестораны, дозволен лишь тем, кто получил вторую дозу вакцины по крайней мере за неделю до этого или выздоровел от COVID-19. Благодаря системе быстрого тестирования это положение изменится уже с 21 марта.