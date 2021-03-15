Бельцы, Молдавия, , 11:46 — REGNUM Сотрудники отделения «Почты Молдавии» в Бельцах 15 марта вышли на акцию протеста. Об этом сообщает телеканал Televiziunea Nordului.

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По данным журналистов, работники почты выступают против мер профилактики пандемии, введенных на предприятии. Меры предполагают снижение количества дней работы и сокращение зарплаты работникам.

Сообщается, что протестующие объявили забастовку. На телеканале также сообщили, что протест в Бельцах поддержали работники нескольких отделений «Почты Молдавии».

Стоит отметить, что в Молдавии в последнее время ухудшается эпидемиологическая ситуация. Президент республики Майя Санду ранее призвала ввести жёсткий локдаун в стране, но большинство парламента выступило против такой меры.

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