Оренбург, , 11:43 — REGNUM Впервые на Подземном руднике ПАО «Гайский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в Оренбургской области был пройден вентиляционный восстающий (вертикальная горная выработка) длиной 160 метров. Проходка велась с помощью буровой установки Robbins в этаже 990-го и 1150-го метра.

Ранее максимальная длина вертикального восстающего составляла 80 метров (в этаже 1150−1230 метров). «Горнякам удалось пройти вдвое большее расстояние и значительно сократить объемы проходческих работ за счет того, что была исключена проходка промежуточной горизонтальной выработки на отметке 1070-го метра», — прокомментировал событие начальник Подземного рудника Гайского ГОКа Дмитрий Нестеренко.

По словам специалистов, вначале была пробурена пилотная скважина диаметром 311 миллиметров с горизонта 990-го метра, где установлена буровая установка, на горизонт 1150-го метра. Robbins оборудован гидравлическим механизмом для наращивания буровых штанг L=1,5 метра. Чтобы пройти 160-метровый восстающий, необходимо было нарастить 107 штанг. Бурение пилотной скважины выполнено за 33 смены.

«После сбойки скважины с горизонтальной выработкой, расположенной на глубине 1150 метров, на буровой став буровой установки навешивается расширитель и начинается «движение вверх». Поднимаясь, расширитель врезается в горную породу и увеличивает диаметр пилотной скважины до 2,429 метра. После прохождения каждых полутора метров отвинчивается одна штанга. Расширение восстающего выполнено за 32 рабочие смены», — рассказал заместитель главного инженера Подземного рудника по буровзрывным работам Андрей Маторин.

Отметим, что проходческие работы выполнены звеном машинистов буровой установки Robbins участка буровых работ №4 Подземного рудника. Руководит передовым звеном Андрей Зотов.

«Вентиляционный восстающий позволяет нам штатно в полном объеме вести проветривание выработок ремонтного пункта, расположенного на горизонте 1230-го метра», — сообщил начальник Подземного рудника Гайского ГОКа Дмитрий Нестеренко.

Помимо Гайского ГОКа в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ООО «Оренбургский радиатор» (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции, ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (г. Медногорск), специализирующееся на производстве черновой меди.