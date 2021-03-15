Самара, 15 марта 2021, 11:43 — REGNUM Мужчина погиб в результате опрокидывания автомобиля в Самаре. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Сообщается, что смертельное ДТП произошло днем 14 марта. Автомобиль «Шевролет Нива», за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения ехал по ул. Дальневосточная. В какой-то момент рядом со стр. 43 по этой улице автомобиль наехал на снежный вал и опрокинулся.
Отмечается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
9 марта ИА REGNUM сообщало о том, что в Волжском районе Самарской области был объявлен день траура в связи с гибелью семи человек в ДТП на трассе около н.п. Курумоч.
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