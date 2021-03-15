* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:40 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергло предложенный США новый план мирного урегулирования в Афганистане. Об этом 15 марта сообщает агентство Bakhtar.

По словам представителя радикального движения Наима Вардака, формирование временного правительства с участием всех заинтересованных сторон, на чем настаивает Вашингтон, не позволит «справиться со стоящими перед Афганистаном вызовами».

«Идея переходных правительств несостоятельна», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно договоренностям, США и союзники пообещали в течение 14 месяцев вывести все войска из Афганистана. В ответ на это талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились рассмотреть возможность прекращения террористических атак на территории Афганистана, представляющих угрозу безопасности США.

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