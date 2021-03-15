Анкара, , 11:41 — REGNUM В Турции прошли испытания беспилотного летательного аппарата Akinci, оснащённого двигателем украиснкого производства. Об этом сказано на странице компании Baykar в социальной сети Twitter.

В ходе испытаний тестировали идентификацию системы беспилотника.

«Каждый успешно выполненный тест на шаг приближает Akinci к выполнению заданий», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Украина закупила у Турции беспилотники Bayraktar TB2. Российские эксперты полагают, что Украина может применить данный вид оружия против республик Донбасса.

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