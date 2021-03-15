Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первые два месяца 2021 года показатель дорожной аварийности с участием несовершеннолетних пешеходов снизился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобильный поток Дарья Драй © ИА REGNUM

За январь и февраль 2021 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 70 дорожно-транспортных происшествиях 79 детей (-31,9%) получили травмы различной степени тяжести. При этом ни один из несовершеннолетних не погиб.

«Снизились показатели аварийности с участием несовершеннолетних пешеходов — в 34 (-29,2%) ДТП 34 (-29,2%) ребенка ранены, погибших нет», — уточнили в управлении.

Как подсчитали в ведомстве, каждое второе ДТП с участием детей-пешеходов в городе на Неве происходит на регулируемых пешеходных переходах, каждое третье — на нерегулируемых пешеходных переходах и, как правило, из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств.

«В Ленинградской области 30% ДТП с участием детей-пешеходов происходит на нерегулируемых пешеходных переходах и на внутридворовой территории, при этом преобладают нарушения со стороны водителей», — подчеркнули в УГИБДД.

Кроме того за минувшие два месяца отметилось снижение основных показателей аварийности среди несовершеннолетних пассажиров — в 36 ДТП (-37,9%) были травмированы 45 детей (-33,8%). Погибших в таких ДТП несовершеннолетних также не было.

«Основные нарушения, которые стали непосредственной причиной таких происшествий в городе — несоблюдение очередности проезда; в области — выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, несоблюдение дистанции и бокового интервала и несоответствие скорости конкретным условиям движения», — объяснили в пресс-службе управления.

Чтобы сохранить положительную тенденцию, сотрудники Госавтоинспекции объявили о проведении акции «Внимание-дети!». Водители будут проверяться на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров, а также правил проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.

Напомним, дети возрасте до 12 лет должны находиться в машине в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым ремнем безопасности. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 3 тыс. рублей. А невыполнение требования п. 14.1 Правил дорожного движения РФ уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.