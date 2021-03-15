Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM В Петербурге за сутки смертность от COVID-19 выросла более чем на 21%. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает федеральный оперативный штаб.

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За последние сутки в городе подтвердили 45 летальных исходов COVID-19, в то время как накануне фиксировали 37 смертей.

По данным на 15 марта, Петербург остается на втором месте по суточной и общей смертности от ковида среди регионов России, после Москвы.

С начала пандемии в Северной столице официально подтвердили смерть 11 701 человека от COVID-19.

Добавим, в России за сутки скончались 404 человека от этой болезни, общее число летальных случаев достигло 92 4894.

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