Москва, , 11:52 — REGNUM Комплекс динамических испытаний на первом энергоблоке Белорусской АЭС (БелАЭС), при котором его мощность будет выведена на 100%, стартует через неделю. Об этом 15 марта рассказал вице-президент «Атомстройэкспорта», руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«На первом блоке (БелАЭС), который в настоящее время на этапе опытно-промышленной эксплуатации, мы через неделю переходим к динамическим испытаниям на уровне мощности 100%», — сказал он.

Также Полянин подчеркнул, что все работы на БелАЭС ведутся в штатном режиме и согласно графику и при этом соблюдаются все необходимые меры и принципы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включили в сеть после планового отключения.