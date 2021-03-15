Штат Калифорния, США, , 11:38 — REGNUM Компания Polydrops из Калифорнии представила кемпер в стиле Tesla Cybertruck. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вес кемпера составляет 544 кг. Он оснащается большой аккумуляторной батареей, мощность которой составляет в начальной версии 2,4 кВт·ч. Кроме того, в качестве опции идут ещё две батареи на 4,8 и 12 кВт·ч. Так, заряда аккумулятора топовой версии должно хватить для автономной работы на протяжении шести дней.

Кемпер, который представляет собой прицеп, в длину достигает 4,15 м. Оснащается он кондиционером, обогревателем, холодильником, индукционной плитой и многим другим оборудованием, которое работает от розетки на 110 В.

Кроме того, в модуль мини-кухни входят раковина с ручным насосом, два ящика для хранения и поднос для столовых приборов.

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