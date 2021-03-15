Душанбе, 15 марта 2021, 11:36 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане провели антитеррористические учения, сообщили в пресс-службе центрального военного округа.
В маневрах приняли участие 500 военнослужащих, которые пресекли попытку диверсий на российских военных объектах. Условные террористы обнаружены с помощью беспилотного летательного аппарат «Тахион».
Подразделения радиоэлектронной борьбы использовали малые системы радиопомех «Лесочек», которые предотвратили подрыв дистанционно управляемых взрывных устройств и подавили мобильную связь противника.
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