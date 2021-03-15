Иерусалим, , 12:33 — REGNUM Израильское агентство безопасности «Шин Бет» прекратило слежку за зараженными коронавирусом с вечера 13 марта. Об этом сообщает 14 марта Kan News со ссылкой на свои источники.

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Большинство членов расширенной коллегии из семи судей Верховного суда в начале этого месяца ограничили дальнейшее использование системы наблюдения агентством за гражданами, инфицированными коронавирусом.

После 14 марта слежка может использоваться только в ограниченных обстоятельствах — по крайней мере, до тех пор, пока Кнессет не примет новое законодательство. А именно, после этой даты «Шин Бет» может использовать наблюдение только за теми гражданами, которые отказывались сотрудничать или обладают слишком плохой памятью для эффективного поведения в условиях пандемии.