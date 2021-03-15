Рязань, , 11:38 — REGNUM Ещё 59 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 15 марта — на одного меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 46 пациентов. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 16 образовательных учреждениях, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 25 402 человек. Показатель заболеваемости составил 2 272,47 на 100 тысяч населения (по РФ — 2 999,68 на 100 тыс. населения). Выздоровели 23 505 человек.

Антикоронавирусные мероприятия продолжаются в 11 школах, трёх ссузах и двух вузах. В лечебных учреждениях находятся 255 пациентов с COVID-19.