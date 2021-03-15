Москва, , 11:43 — REGNUM Российские специалисты разработали тест для определения количества коронавируса в биоматериале, что позволяет оценить степень заразности носителя вируса. Об этом рассказала сотрудник Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина, пишет 15 марта газета «Известия».

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"Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами — эффективность лечения», — пояснила Яцышина.

Новый набор реагентов, добавила она, позволяет определить количественное содержание РНК нового коронавируса в любых биоматериалах человека, в том числе в мазках из ротоглотки и носоглотки, мокроте, плазме крови.

Так, высокая концентрация РНК вируса в мокроте пациентов с признаками поражения легких указывает на более тяжёлое течение заболевания и означает неблагоприятный прогноз. Низкая концентрация, напротив, — благоприятный признак.

Пока разработка находится на стадии регистрации.