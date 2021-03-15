Симферополь, , 11:35 — REGNUM Республика Крым станет пилотной площадкой по запуску экологического транспорта, об этом сообщил на своей странице в Instagram министр экономического развития России Михаил Решетников. 13−14 марта он побывал с поездкой на Крымском полуострове.

В рамках рабочей поездки в Республике Крым Решетников побывал на предприятии, которое занимается производством коммерческого электротранспорта. На данный момент предприятием собрано 50 из 100 запланированных на 2021 год миниэлектроавтобусов и электрогрузовиков, в планах увеличить производство в два раза. Продукция будет отправляться в том числе и на экспорт — в Белоруссию, Армению и Казахстан. Он уточнил, что 90% комплектующих для электротранспорта производится также на территории Крыма.

«Договорились, что сделаем Крым пилотной площадкой по запуску экологичного транспорта. Посмотрим, как проект «взлетит», чтобы каскадировать на другие, в первую очередь, конечно, туристические регионы», — написал также Решетников.

https://www.instagram.com/p/CMXGqPSFPsd/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма анонсировали запуск многофункциональных автозаправочных станций с возможностью зарядки электромобилей на трассе «Таврида».