Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM Объём пассажирский перевозок автобусами в Свердловской области упал в январе 2021 года почти на 32% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Соответствующие данные приводит Свердловскстат.

В январе 2021 года автобусы перевезли по региону более 11,7 млн пассажиров как в городах, так и в рамках междугороднего сообщения.

Пассажирооборот составил 140 млн пасс. км. Это меньше на 31,9%, нежели уровень 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году общественный транспорт Екатеринбурга перевёз на треть меньше пассажиров, чем в 2019 году.

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