Ставрополь, , 11:34 — REGNUM В Ставропольском крае совершил вынужденную посадку самолёт АН-2, следовавший из Минеральных Вод в Камышин. В ходе инцидента никто из членов экипажа не пострадал, разрушений на борту самолета и на земле не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данному факту организована доследственная проверка. Из подробностей инцидента известно, что он случился 13 марта около 13:30. Воздушное судно село в чистом поле неподалеку от села Левокумка в Ставропольском крае.

По данным Южной транспортной прокуратуры, самолет были вынуждены посадить из-за снижения уровня масла в двигателе. Уточняется также, что всего в нем находились в момент внештатной ситуации двое членов экипажа. Оба они не пострадали.