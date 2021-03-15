Саратов, , 12:34 — REGNUM Пять пациентов с коронавирусом умерли в Саратовской области за минувший день. Всего от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались, по информации на 15 марта 725 человек. Об этом сообщает облминздрав.

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За сутки умерли четверо женщин и один мужчина в возрасте от 57 до 83 лет. Пациенты скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 15 марта, составляет 52 205 человек, за сутки выявлено 166 новых случаев заражения. Накануне заболели 169 человек. Выздоровели с начала пандемии 46 979 пациентов, или почти 90%, за сутки — 134 человека. Всего скончались 720 саратовцев. В стационарах и на дому лечатся 3241 человек.

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