Москва, , 11:34 — REGNUM Авиакомпании в России за февраль 2021 года перевезли 5,1 млн пассажиров, это на 37% меньше, чем за февраль 2019 года. Пассажирооборот снизился на 51% и составил 10,22 млрд пассажирокилометров, сообщили 15 марта в пресс-службе Росавиации.

Больше всего за февраль пассажиропоток сократили авиакомпании «Аэрофлот» — на 60%, до 993 тыс. пассажиров, «Уральские авиалинии» — на 33%, до 403 тыс. и «Россия» — на 21%, до 400 тыс.

Рост объемов авиаперевозок в феврале в России отмечен у авиакомпании «Победа» — на 3%. Лоукостер обслужил 845 тыс. авиапассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозчики в России в 2020 году сократили перевозки до 69,17 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем в 2019 году.

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