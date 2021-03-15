Самара, , 11:34 — REGNUM Женщину обвинили в совершении мошенничества в сфере риэлторских услуг в Самарской области. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Сообщается, что обвиняемая 1979 года рождения занимала должность главы фирмы, которая оказывала риэлторские услуги.

По версии следствия, она присвоила деньги клиентов в сумму 21 млн рублей под предлогом исполнения договоров по оформлению в собственность объектов недвижимости.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая не намеревалась исполнять свои обязательства, а деньги, которые она получила от клиентов, потратила на свои нужды. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

«В настоящее время обвиняемая осуждена за аналогичное преступление и приговорена к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба ведомства.

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