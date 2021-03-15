Москва, , 11:32 — REGNUM В России с начала старта пандемии выздоровели от коронавирусной инфекции 4 003 576 человек, сообщили 15 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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За последние сутки количество выздоровевших увеличилось на 8447 человек. Также за сутки зафиксировано 404 летальных исхода. Всего в России ковид стал причиной смерти 92 494 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, органы здравоохранения Сальвадора сегодня продвигаются в своей стратегии по своевременному выявлению и лечению случаев COVID-19 после превышения числа в 800 000 результатов ПЦР-тестов.