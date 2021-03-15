Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 248 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 марта. Это на три случая больше, чем днём ранее.

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 37 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (102). Более 33% заразившихся — люди старше 66 лет, 6,8% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 76 979 человек.

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