Иерусалим, , 13:14 — REGNUM Футбольные болельщики в Израиле вновь допущены на стадионы — впервые с тех пор, как зрителям запретили посещать игры в начале пандемии около года назад. Об этом сообщает Times of Israel 14 марта.

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Журналисты отмечают, что местные власти пустили на стадионы 14 марта не всех желающих, заполняемость стадионов ограничена, а детям в возрасте до 16 лет, которые не имеют права на прививки, вход запрещен.

Болельщикам позволяли войти лишь в том случае, если они владели «зеленым паспортом», свидетельствующим о том, что они были вакцинированы или выздоровели от COVID-19.

Профессиональный спорт продолжался и во время пандемии, но без живой аудитории. Игры проходили на стадионов в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Нетании и Кирьят-Шмоне.