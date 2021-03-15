Барнаул, , 11:29 — REGNUM Налоговый вычет за фитнес для детей сделает доступнее занятия спортом и поможет фитнес-индустрии, значительно пострадавшей в период антикоронавирусных карантинных мероприятий. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

Комментируя соответствующий законопроект, он пояснил:

«Я в принципе поддерживаю идею налогового вычета за фитнес. Приняв такое решение, мы, с одной стороны, стимулируем людей заниматься спортом (спорт — это здоровье, занимаешься спортом — дольше и лучше живешь, меньше ходишь к врачам). С другой стороны, мы опосредованно помогаем фитнес-индустрии, которую в пандемию просела чуть ли не больше других отраслей. Распространив указанный налоговый вычет на детей, мы ещё больше усилим эффект от этой меры. Вопрос только в том — поддержит ли эту поправку Минфин, который всегда болезненно реагирует на подобные инициативы, особенно если они, как в этом случае, детально не обсуждались и не обсчитывались ранее».

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в Налоговый кодекс, предполагающие налоговый вычет за занятия спортом детей, Госдума намерена принять в марте.

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