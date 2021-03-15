Омск, , 11:29 — REGNUM В Омске прокуратура проводит проверку по информации о частичном обрушении потолочной конструкции в здании культурного центра «Атриум-кино». Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Ведомство проверит появившуюся в интернете информацию о том, что 14 марта в главном зале центра произошло частичное обрушение потолочной конструкции из-за намокания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Если указанный факт подтвердится, то прокуратура даст правовую оценку действиям собственника здания по обеспечению безопасности посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в марте 2021 года обрушилась парапетная балка в детсаду.

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