Новосибирск, , 11:27 — REGNUM Новосибирская область получит на промышленность и медикаменты более 80 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

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«Принято решение направить 27,8 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, — уточнил Жуков. — Кроме того, 52,9 млн рублей выделено на софинансирование региональных программ развития промышленности».

В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области отметили, что межбюджетные трансферты будут направлены на докапитализацию Фонда развития промышленности региона и софинансирование мероприятий подпрограммы «Техническое перевооружение промышленности» государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».