Красногорск, , 11:35 — REGNUM Из-за весеннего половодья в Московской области возможны подтопления. Об этом 15 марта заявил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подтопления возможны в районе Серпухова, Кашире и Коломне.

«Уровень половодья на Оке на 1,7−1,8 метрах превысит норму в Московской области. В Москва-реке на 0,2−0,3 метра в районе Коломны выше нормы», — сказал Борщ.

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