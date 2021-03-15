Псков, , 11:31 — REGNUM В Псковской области с начала пандемии зарегистрировано 202 летальных исхода от COVID-19, в том числе три произошли за минувшие сутки. Кроме того, в регионе подросла суточная выявляемость новых носителей.

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За минувшие стуки в области положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию получили 92 местных жителя. Об этом 15 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

Таким образом с начала пандемии в Псковской области выявлено 33 284 случая инфекции. Из числа заболевших 22 218 человек выздоровели, в том числе восемь человек были выписаны 14 марта. Скончались 202 человека.

В свою очередь губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что более 13 тыс. жителей Псковской области сделали обе прививки от коронавирусной инфекции.

«Записывайтесь на вакцинацию по единому номеру 122 или через портал Госуслуг», — призвал глава региона.

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