Джакарта, , 11:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило о 3852 гражданах Индонезии, заразившихся коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

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«Общее число индонезийских граждан, заразившихся коронавирусом за границей, составляет 3852 человека: 2964 выздоровели, 174 умерли», — говорится в заявлении МИД Индонезии, в официальном аккаунте в Twitter.

Новые случаи заражения коронавирусом среди граждан Индонезии выявили в Сингапуре.

Большинство случаев заражения коронавирусом среди индонезийских граждан выявили в Катаре (293 случая), в Саудовской Аравии (270 случаев), в США (188 случаев), в Малайзии (168 случаев), в Великобритании (107 случаев), в Индии (75 случаев), в России (32 случая).

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения ИндонезииБуди Гунади Садикинзаявил, что 11 704 800 доз вакцины AstraZeneca доставят в страну к маю 2021 года.

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