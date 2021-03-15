Минск, , 11:28 — REGNUM В понедельник, 15 марта, когда в Белоруссии отмечается День конституции, в республике начинает работу комиссия по подготовке поправок в основной закон страны. Об этом 15 марта сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с членами конституционной комиссии в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

«Александр Лукашенко напомнил, что решение о формировании Конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции», — говорится в материале журналистов агентства.

Также указывается, что в связи с этим белорусский лидер поздравил всех жителей республики с данным праздником.

«С основным законом нашей страны мы прошли путь становления первого суверенного государства на нашей земле. И значение этой Конституции, наверное, будет определяться прежде всего этим фактом. Принятая 27 лет назад Конституция стала символом новой эпохи — свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что конституция Белоруссии должна отражать стремление народа страны к согласию.