Москва, , 11:32 — REGNUM Россия — единственная европейская страна, где более 3 млн жителей прошли курс вакцинации от коронавируса. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил 15 марта журналистам.

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Он пояснил, что уже 3,5 млн человек в России получили обе дозы вакцины «Спутник V». В пятёрку стран-лидеров по числу вакцинированных граждан входят также Китай, США, Индия и Израиль.

Кирилл Дмитриев «Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей»

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по вакцинации населения стартовала в России 18 января. В основном жители страны прививаются препаратом «Спутник V».

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