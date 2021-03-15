Кострома, , 12:02 — REGNUM Компания ООО «СМУ Строй-Прогресс» отрицает свою причастность к мошенничеству при строительстве школы и двух детских садов в Костроме. Об этом со ссылкой на комментарий, полученный от руководителя костромского подразделения организации Александра Скрипника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа на улице Суслова в Костроме, построенная ООО «СМУ Строй-прогресс»

По словам подрядчика, после сдачи объектов у заказчика — администрации города Костромы — действительно возник ряд вопросов к строительной организации. Все недочёты организация «старается оперативно устранять». Для компании стало «неожиданностью», что эти моменты заинтересовали прокуратуру и СУ СКР по Костромской области.

«Я отрицаю причастность компании к мошенничеству при строительстве социальных объектов в Костроме. Были запросы муниципального заказчика, в которых был обозначен ряд замечаний, возникших в процессе эксплуатации объектов. Указанные в запросах вопросы мы стараемся оперативно устранять. Написаны гарантийные письма об устранении части претензий заказчика и для нас было неожиданностью, что эти вопросы заинтересовали надзорные и следственные органы», — сказал руководитель подразделения ООО «СМУ Строй-Прогресс» в Костроме Александр Скрипник.

По его убеждению, недопонимание между строительной организацией и заказчиком могло возникнуть из-за ошибок, допущенных при составлении проектно-сметной документации.

«Учитывая, что опыта строительства и проектирования подобных объектов на территории Костромы не было более 25 лет, и наличия ряда ошибок и неточностей, обнаруженных в проектно-сметной документации, допускаем возможность технических ошибок со стороны нашей организации, которые мы планируем оперативно устранять. В любом случае считаем главным, что мы выполнили основную задачу которую перед собой ставили. Мы построили для жителей города новые сады и школу, отвечающие всем современным требованиям, которые на наш взгляд стали достойной составной частью архитектуры и инфраструктуры города Костромы».

Как ранее писало ИА REGNUM, сейчас возбуждены два уголовных дела. Они касаются мошенничества, допущенного подрядчиком при строительстве школы на 1000 мест на улице Суслова и детского сада на улице Профсоюзной в Костроме. Возведение обоих зданий происходило в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». По версии следствия, подрядчик не выполнил некоторые работы, часть услуг в рамках муниципальных контрактов были оплачены по завышенной стоимости. Ущерб бюджетам разных уровней составил 13,7 млн рублей. Не исключено, что в ближайшее время может быть возбуждено ещё одно уголовное дело. Представители управления строительства и капитального ремонта администрации Костромы готовятся передать в прокуратуру материалы собственной проверки по детскому саду на 280 мест, построенному на улице Санаторной в областном центре. По их информации, подрядчик представил недостоверные сведения в актах выполненных работ. Общая сумма ошибок составила 18 миллионов рублей.